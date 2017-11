Positive Energiebilanz von DB Cargo

Damit leistet DB Cargo seinen Beitrag zum Ziel der DB, die spezifischen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50 Prozent gegenüber 2006 zu reduzieren. Gegenüber einem Transport auf der Straße werden beim Transport von Gütern auf der Schiene sowieso bis zu 80 Prozent weniger CO2 ausgestoßen. Darüber hinaus können Kunden mit dem Produkt DBeco plus ihre Transporte in Deutschland und Österreich vollständig CO2-frei durchführen. Der CO2-Einspareffekt ist groß: Alleine in 2016 wurden damit rund 20.000 Tonnen CO2 im Vergleich zum herkömmlichen Schienenverkehr vermieden; im Vergleich zum klassischen Straßentransport sogar mehr als fünfmal so viel. Das entspricht in etwa dem CO2-Ausstoß von 5.000 Haushalten pro Jahr.

Seit Produkteinführung und der Verkehrsumstellung vom herkömmlichen Schienentransport auf DBeco plus im Jahr 2010 wurde die Umwelt insgesamt um mehr als 100.000 Tonnen CO2 entlastet. Um diese Menge an Treibhausgas aus der Luft zu filtern wären rund acht Millionen Bäume notwendig. Viele Kunden setzen bereits seit einigen Jahren auf CO2-freie Transporte per Bahn, um ihre eigene Umweltbilanz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Jüngst erst hat Audi seine Bahntransporte mit DB Cargo in Deutschland komplett auf Strom aus regenerativen Energiequellen umgestellt.

Eine elektrisch betriebene DB Cargo-Lok im grünen Design soll nicht nur den Umweltherbst einläuten, sondern wird auch ab November als Botschafterin für den nachhaltigen Schienengüterverkehr und die klimafreundlichen Produkte von DB Cargo durch Deutschland fahren. DB Cargo hat dazu einen Fotowettbewerb ausgeschrieben: Jeder, der die Lok sieht und ein Foto von ihr an umwelt-dbcargo@deutschebahn.com sendet, erhält ein kleines Dankeschön. Die schönsten Bilder werden auf der Internetseite von DB Cargo (www.dbcargo.com) ab Anfang 2018 gezeigt.