Generationenwechsel bei de Man

Bereits seit 1973 steht die de Man Automation + Service GmbH & Co. KG aus Borgholzhausen für innovative Automatisierungslösungen aus einer Hand. Nun hat der Firmengründer Gerardus de Man nun die Geschäftsführung des Unternehmens an seine beiden Söhne Sebastian und Tobias de Man übergeben. Beide arbeiten schon seit 13 Jahren mit am Erfolg der Firma und werden sie im Sinne ihres Vaters, aber natürlich auch mit frischen Ideen weiterführen. Sebastian de Man ist zuständig für die Bereiche Vertrieb und Projektleitung, Tobias de Man Ansprechpartner in Sachen Steuerungstechnik/Programmierung. Gerardus de Man bleibt dem Unternehmen zunächst noch als Gesellschafter erhalten. Seit fast 45 Jahren entwickelt de Man für jeden Kunden maßgeschneiderte Automationslösungen in den Bereichen Robotik und Verpackung. Individuelle Programmierdienstleistungen sowie kompetenter Service für eigene und externe Anlagen – von der Wartung und Reparatur bis hin zum Retrofit – runden das Angebot des Systemintegrators ab.