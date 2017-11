SSI Schäfer IT Solutions wächst weiter

Neue Herausforderungen frühzeitig erkennen und sich diesen auch stellen: So lautet der Anspruch der SSI Schäfer IT Solutions GmbH. Um diesen strategischen Weg weiter fortzusetzen, setzt der Softwarespezialist auf mehr: mehr Standorte, mehr Mitarbeiter und damit noch mehr gebündelte Kompetenz im leistungsstarken IT-Powerhaus. Neben Standorten in Graz, Friesach bei Graz (beide Österreich), Giebelstadt, Dortmund, Bremen, Walldorf und Obertshausen bei Offenbach präsentiert SSI Schäfer IT Solutions daher nun mit Oberviechtach einen weiteren Standort in Deutschland. „SSI Schäfer IT Solutions soll für Unternehmen weltweit der attraktivste Softwarepartner für automatisierte Systeme in der Intralogistik werden“, gibt Geschäftsführer Franz Bauer-Kieslinger die Richtung vor. Mit aktuell rund 1.100 IT-Experten ist man auf dem besten Weg dahin.



SSI Schäfer IT Solutions folgt Zinser

Beim neuen, rund 900 Quadratmeter großen Büro der SSI Schäfer IT Solutions handelt es sich um die ehemaligen Räumlichkeiten des Zinser-Werks. Seit Anfang Oktober zählt der neue Standort im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf 25 Mitarbeiter. Während sich der Großteil auf die Softwareentwicklung für aktuelle Projekte des Marktsektors Food & Beverage konzentriert, widmen sich weitere Mitarbeiter ausschließlich der Produktentwicklung und dem Bereich Customer Service & Support.



Neuer Standort, neue Arbeitsplätze, neue Ausbildungsangebote

Der Softwarespezialist schafft mit dem neuen Standort zahlreiche neue Arbeitsplätze und eröffnet darüber hinaus einmalige Ausbildungsmöglichkeiten. „Ab 2018 möchten wir Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung ausbilden und insbesondere Studierende gezielt ansprechen“, bestätigt Bauer-Kieslinger. „Das studentische Angebot umfasst die Möglichkeit zum dualen Studium, individuell abgestimmte Praktika wie auch praxisnahe Abschlussarbeiten für Informatiker.“



Parallel zur Weiterentwicklung des Leistungsportfolios für hoch automatisierte Systeme und in Richtung Supply Chain, wachsen die Standorte von SSI Schäfer mit – insbesondere für das IT-Powerhaus. So ist der kontinuierliche Ausbau in Oberviechtach genauso geplant wie die Eröffnung eines weiteren Sitzes in Regensburg.