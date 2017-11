Viastore schließt neue Partnerschaft

„Digitalisierung ist die Grundlage von Logistik und Produktion“, beschreibt Viastore-CEO Philipp Hahn-Woernle die Hintergründe. „Software bildet das Herzstück sämtlicher Prozesse und Automatisierungsanlagen. Sie ist die Basis für Transparenz, Flexibilität, Qualität und intuitives Arbeiten.“ Dabei haben sich international zwei Software-Technologien etabliert: Zum einen SAP-Lösungen wie Extended Warehouse Management (EWM) mit Anbindung zu SAP ERP, S/4HANA, SAP Fiori und dem Portfolio um SAP Leonardo, zum anderen Expertensoftware wie Viadat, die komplette Prozesslösungen im Bereich Industrie 4.0 abbildet.



In diesem Umfeld sind Viastore Software mit dem Kernprodukt Viadat und Prismat mit der Expertise in SAP-Logistik-Lösungen stark gewachsen. Die Viastore Gruppe beschäftigt mehr als 520 Menschen. Die mehr als 130 Mitarbeiter der Prismat GmbH konzipieren und implementieren branchen- und systemübergreifend SAP-Lösungen für die Logistik. Mit über 25 Jahren Projekterfahrung liegt der Fokus von Prismat dabei auf einer standardnahen Umsetzung im Schulterschluss zur SAP-Strategie.



Die enge strategische Partnerschaft haben Viastore Systems und Prismat geschlossen, damit den Anwendern von automatischen Materialfluss- und Logistik-Anlagen die Vorzüge beider Welten offenstehen. Hahn-Woernle: „Viastore Systems bietet damit als internationaler Systemintegrator zwei absolute Top-Systeme in der Intralogistik: gemeinsam mit Prismat Premium-GU-Lösungen mit SAP, gemeinsam mit Viastore Software Premium-GU-Lösungen mit Viadat. Diese Kombination aus Prozess-Know-how, moderner Anlagen-Technik und der Möglichkeit, aus einer Hand zwischen den beiden weltweit führenden Software-Lösungen für vernetzte und automatisierte Materialflüsse in Logistik und industrieller Fertigung wählen zu können, ist einmalig am Markt.“



Prismat vergrößert mit dieser Partnerschaft ihr Angebot um die Elemente Anlagenbau, Steuerungstechnik und Retrofit. „Damit können wir die Nachfrage unserer Bestandskunden auch in diesem Bereich noch besser bedienen und als zentraler Partner für die Intralogistik agieren“, sagt Geschäftsführer Fin Geldmacher. „Zudem festigt die Partnerschaft die Weiterentwicklung unseres Stuttgarter Standorts“, ergänzt Lars Gregor, ebenfalls Geschäftsführer bei Prismat.



Die Verbindung von automatischen Lagersystemen mit Steuerungs- und Management-Software schafft die Grundlage für moderne intralogistische Prozesse und sichert so entscheidende Wettbewerbsvorteile für Unternehmen aus Industrie und Handel. Mit der Partnerschaft von Viastore Systems und Prismat steht dem Markt neben dem Gesamtpaket aus modernen Lagersystemen und der Expertensoftware Viadat auch die Einheit aus Lagersystemen und nachhaltig konfigurierten SAP-Lösungen zur Verfügung. Viastore Software wird sich in Zukunft noch intensiver auf Vertrieb, Implementierung und Betreuung von Viadat-Lösungen fokussieren.