Strategische Partnerschaft

Der Premiumanbieter 4Sellers als Spezialist für ganzheitliche Komplettlösungen im E-Commerce und Kühne + Nagel, einer der weltweit führenden Anbieter von Logistikdienstleistungen, arbeiten in Zukunft zusammen. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft werden die beiden Unternehmen vor allem im Bereich Fulfillment, also auf dem Gebiet der physischen Logistikdienstleistungen, kooperieren. Kunden von 4Sellers können damit neben den bisher schon umfangreichen E-Commerce-Lösungen auch auf weitere Logistikdienstleistungen zurückgreifen. Dazu zählt neben der Bereitstellung von Lagerkapazitäten, dem Empfang und der Einlagerung von Waren, dem Kommissionieren und Verpacken auch die Übergabe an Transportdienstleister zur Belieferung der Endkunden. Das Angebot richtet sich vornehmlich an wachsende mittelständische Unternehmen, die von einheitlichen Leistungen und Preisen profitieren. Es gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands und ins Ausland.