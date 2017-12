Intralogistik-Software-Tag bei Viastore

Schlanke Prozesse in Produktion und Logistik schaffen, kleine Losgrößen wirtschaftlich fertigen, Lager- und Umlaufbestände sowie Logistikkosten reduzieren, Lieferfähigkeit und Kundenzufriedenheit erhöhen – der Schlüssel dafür ist die richtige Intralogistik-Software.



Sie ermöglicht integrierte Prozesse sowie Güterflüsse entlang der Wertschöpfungskette und sorgt dabei für die nötige Transparenz und Effizienz. Damit trägt sie maßgeblich zum Erfolg produzierender Unternehmen bei. Welche Lösungen es hier gibt und wie sie in der Praxis funktionieren, zeigt Viastore beim zweiten Intralogistik-Software-Tag am 17. Januar 2018 in der Zeche Zollverein in Essen.



Die Veranstaltung richtet sich an Betriebs-, Logistik- und IT-Leiter sowie andere Entscheider in Industrie und Handel. Sie können sich in Präsentationen und Best-Practice-Beispielen über integrierte Prozesslösungen, erfolgreiche Software-Einführung sowie aktuelle Technologien und ihre Anwendung informieren. Daneben können sich die Teilnehmer mit anderen Experten austauschen, netzwerken und sich in einer begleitenden Fachausstellung über die Vorteile verschiedener Softwarelösungen informieren.



Die Vorträge der hochkarätigen Referenten aus den Bereichen ERP, WMS, MES und SAP fokussieren unter anderem moderne Prozesslösungen für Logistik und Fertigung, durchgängige Materialflüsse in der Smart Factory, Automatiklager als Fertigungs-Rückgrat, Kommissionierung mit Datenbrille sowie ganzheitliche Softwarelösungen, die Logistik- und Produktionsprozesse verbessern. Als besonderes Highlight gibt Viastore eine exklusive Führung durch die Zeche Zollverein.



Die Teilnahme am Viastore Intralogistik-Software-Tag ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.viastoresoftware.de/softwaretag2018