Hubtex beteiligt sich an Dimos

Aus diesem Grund beteiligt sich Hubtex an der Dimos Maschinenbau GmbH. Ziel der beiden führenden Hersteller von Sonderfahrzeugen für die Intralogistik ist es, wertvolle Synergien in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Einkauf zu schaffen.

Hubtex und Dimos – die Produzenten von Flurförderzeugen, Seitenstaplern und Sondergeräten für den Transport von langen, schweren und sperrigen Lasten – arbeiten künftig enger zusammen. Durch die Kooperation möchten die beiden Flurförderzeughersteller vor allem als Technologieführer eine leistungsstarke Allianz bilden und so gemeinsam ihre führende Marktposition weiter ausbauen.



„Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Dimos Maschinenbau“, erläutert Hans-Joachim Finger, Geschäftsführer Vertrieb und Einkauf bei Hubtex. „Durch diese Kooperation sichern wir langfristig die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen und schaffen neue Entwicklungskapazitäten in der Region Fulda.“ Alfred Schütz, geschäftsführender Gesellschafter der Dimos Maschinenbau GmbH, ergänzt: „Gemeinsam bauen wir den Technologievorsprung beider Unternehmen kontinuierlich aus. Wir beide sehen dafür, sowohl in der Entwicklung von neuen Standard- als auch von Sonderlösungen, extrem großes Potenzial. Für diese Aufgabe ist Hubtex genau der richtige Partner für uns.“



Sowohl Dimos als auch Hubtex sind in der Region Fulda tief verwurzelt und möchten durch die Zusammenarbeit auch den Industriestandort langfristig stärken. Mit der Kooperation entsteht ein schlagkräftiger Verbund von international führenden Experten in der Entwicklung und Produktion von Mehrwegestaplern und Sonderfahrzeugen. Beide Marken und Unternehmen bleiben auch mit der Beteiligung von Hubtex an Dimos unverändert erhalten.