Realogis beruft Lojewski

Zuvor hatte der studierte Immobilien-Betriebswirt seit der Gründung des Realogis-Standortes im Jahr 2012 als Abteilungsleiter agiert und das Vertriebsteam erfolgreich geführt. Mit der Berufung von Jörg Lojewski erweitert Realogis seine Geschäftsführung am Standort Hamburg, der seit 2012 Adrian Zellner allein vorstand. Als ausgewiesener Logistikmarktexperte verfügt Jörg Lojewski über insgesamt 20 Jahre Erfahrung in der Hamburger und norddeutschen Immobilienwirtschaft. Er berät schwerpunktmäßig nationale und internationale Logistiker, Handelsunternehmen und Hersteller bei ihren Immobilienentscheidungen von großvolumigen Vermietungen und steht im engen Dialog mit Projektentwicklern und Bestandshaltern. Damit hat er das Erzielen der lokalen Marktführerschaft in den letzten fünf Jahren maßgeblich unterstützt.



„Als Pionier im Segment Logistikimmobilien hat Realogis bundesweit innerhalb eines Beratungsunternehmens die langjährigsten und erfahrensten Mitarbeiter, das sorgt bei unseren Kunden für Kontinuität und enorme Marktdurchdringung“, sagt Kathrina Weiß, Geschäftsführerin der Realogis Holding GmbH. Umut Ertan, Gründer und Gesellschafter der Realogis Gruppe ergänzt: „Jörg Lojewski hat sich über Jahre ein hohes Ansehen innerhalb des Unternehmens und am Hamburger Markt erarbeitet. Darüber freuen wir uns sehr." Die neue Besetzung seines Leadership-Teams in Deutschland aus den eigenen Reihen spiegelt einerseits die Unternehmensphilosophie von Realogis wieder, Talente inhouse zu rekrutieren und zu fördern. Gleichzeitig ist sie Hinweis auf die Wachstumsambitionen der Realogis Gruppe im deutschen Markt. Im Zuge dessen hat Realogis im laufenden Jahr in Frankfurt die mittlerweile sechste Niederlassung für die Vermietung und das Investment von Lager-, Logistik- und Industrieimmobilien eröffnet.