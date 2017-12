Schmitz Cargobull geehrt

Die Ehrung geht einher mit der Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Münster. In Anwesenheit von Mitgliedern des Aufsichtsrates, des Vorstandes und weiterer Repräsentanten des Unternehmens sowie der Eigentümerfamilien ehrte Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster, das münsterländische Familienunternehmen Schmitz Cargobull anlässlich seines 125-jährigen Bestehens mit der Silbernen Rathausgedenkmünze der Stadt Münster. „Diese Auszeichnung gilt nicht nur den Vertretern der Eigentümerfamilien, sondern auch allen Mitarbeitern, die dazu beigetragen haben, Schmitz Cargobull zu einem weltweit erfolgreich tätigen Unternehmen zu machen“, so Vorstandsvorsitzender Andreas Schmitz während der Würdigung. „Als einer der größten Arbeitgeber im Münsterland sind gut ausgebildete Fachkräfte aus der Region, die auch in Zukunft das Unternehmen zuverlässig und innovativ mitgestalten wollen, unser Kapital.“



Änderungen im Schmitz Cargobull Aufsichtsrat

Im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung wurden auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Schmitz Cargobull AG drei neue Mitglieder gewählt. Peter Schmitz, Robin J. Stalker und Thomas Schwier folgen auf Dr. Kunibert Schmidt, Dr. Alexander Winkels und Karl Röhricht in den Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG.



Peter Schmitz wird nach seinem Rückzug als Aufsichtsratsvorsitzender der Schmitz Cargobull AG Mitte 2013 wieder für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens zur Verfügung stehen. Mit dem früheren Vorstandsvorsitzenden und Vorstand für die Bereiche Technik sowie Forschung und Entwicklung repräsentiert somit ein weiteres Mitglied der drei Schmitz Cargobull Familienstämme den Aufsichtsrat. Peter Schmitz rückt für Dr. Kunibert Schmidt nach. Nach über sieben Jahren Tätigkeit im Aufsichtsrat von Schmitz Cargobull wird sich Dr. Kunibert Schmidt in den Ruhestand begeben. Als zweites neues Mitglied im Aufsichtsrat tritt Robin J. Stalker an. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Massey University in Neuseeland begann Robin Stalker seine berufliche Laufbahn 1982 als Wirtschaftsprüfer bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Young (jetzt EY) in Neuseeland und London.



Danach besetzte er verschiedene Positionen im Bereich Finanzen und Controlling in der Entertainment Industrie in Asien und den Vereinigten Staaten, darunter bei United International Pictures und bei Warner Bros. International. 1996 wechselte Robin J. Stalker zur adidas AG wo er 2001 in den Vorstand berufen wurde und dort den Bereich Finanzen verantwortete. 2002 wurde er zudem zum Arbeitsdirektor ernannt. Bis zu seiner Pensionierung im Mai 2017 gehört er dem Vorstand der adidas AG an. Robin J Stalker ist außerdem im Aufsichtsrat der Schaeffler AG und dort Mitglied im Revisionsausschuss. Er übernimmt die Funktionen von Dr. Winkels als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Leiter des Finanz- und Prüfungsausschusses. Dr. Alexander Winkels ist Gründungsmitglied des Aufsichtsrats der Schmitz Cargobull und war dort 18 Jahre lang tätig. Er wird sich in Zukunft neuen Aufgaben widmen. Für den aus Altersgründen ausgeschiedenen Betriebsratsvorsitzenden Karl Röhricht rückt Thomas Schwier nach. Thomas Schwier ist bereits seit mehreren Jahren als stellvertretender Vorsitzender im Betriebsrat im Kompetenzwerk für Sattelcurtainsider in Altenberge tätig.



Professor Dr. Jürgen Kluge wird dem Aufsichtsrat weiterhin vorstehen. Weitere Aufsichtsratsmitglieder sind: Heinz Pfeffer, Volker Flatau, Wolfgang Fritsch-Albert, Hans-Joachim Hebing, Dirk Hoffmann, Thomas Meißner, Yvonne Seggewiss und Dietrich Zaps. Aufsichtsrat, Vorstand und die gesamte Konzernbelegschaft danken Dr. Kunibert Schmidt, Dr. Alexander Winkels und Karl Röhricht für ihre Verdienste um das Unternehmen Schmitz Cargobull ganz herzlich.