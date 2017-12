GO! erhöht die Preise

„Wir optimieren kontinuierlich unser Netzwerk, um trotz zunehmender Sendungszahlen individuelle Kundenbedürfnisse in gleichbleibend hoher Qualität erfüllen zu können“, so Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH. „Das erfordert Investitionen, die Anpassungen in der Preisstruktur nötig machen.“ Zum 1. Februar 2018 erhöht GO! die Preise deshalb um durchschnittlich 4,2 Prozent.



Erweiterung von Zentral- und Regio-HUBs

Derzeit wird das zentrale Sortierzentrum im hessischen Niederaula mit einer Investitionssumme von mehr als 10 Millionen Euro ausgebaut. Die Erweiterung des Zentral-HUBs ist nach dem Aus- und Neubau einiger dezentraler Regio-HUBs ein weiterer Schritt, um Transportwege zu optimieren und noch mehr Flexibilität in der Routenplanung zu erreichen. So werden zudem Kapazitäten geschaffen, um das zu erwartende weiter steigende Sendungsvolumen auch in Zukunft termingerecht abzuwickeln. IT-Sicherheit und die Modernisierung der Flotte spielen dabei eine wichtige Rolle.