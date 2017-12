In 13 Kategorien traten zahlreiche Software-Unternehmen gegeneinander an, während Leser und Anwender in den jeweiligen Kategorien über die nominierten Produkte abstimmten. WAMAS GO! setzte sich letztendlich erfolgreich gegen die namhafte Konkurrenz durch und wurde mit dem „Material Handling Product News Readers‘ Choice Product of the Year Award“ ausgezeichnet.



WAMAS GO! ist eine Lösung für mittelgroße manuelle Lagersysteme und bildet die Grundlage für manuelle Lager. Die hochgradig standardisierte Einstiegsvariante basiert zu 100 Prozent auf der erfolgreichen Logistiksoftware WAMAS von SSI Schäfer mit mehr als 1.200 installierten Systemen. Die Logistiksoftware WAMAS GO! bietet umfangreiche Funktionen in der Lagerverwaltung sowie Schnittstellen zu einem breiten Spektrum an ERP- und anderen Drittsystemen. Die Logistiksoftware wächst durch modulare Skalierbarkeit und Release-Fähigkeit mit den spezifischen Kundenanforderungen und ist kombinierbar mit der Lagertechnik des Intralogistikers SSI Schäfer.