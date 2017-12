Kühne + Nagel erweitert deutsches Landverkehrsnetz

Das Depot in Ilsfeld ersetzt den Standort in Freiberg am Neckar. Der Neubau hat eine Umschlagfläche von ca. 5.300 qm und liegt verkehrsgünstig zwischen den Autobahnkreuzen A8/A81 sowie A81/A6 in der Nähe des GVZ-Umschlagterminals in Kornwestheim. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe eines von Kühne + Nagel betriebenen Kontraktlogistikstandorts.Die Standorte in Bremen und Ilsfeld sind in das IDS-Netzwerk und in das internationale Landverkehrsnetzwerk von Kühne + Nagel integriert. „Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir unseren Kunden ein leistungsfähiges nationales und internationales Stückgutnetz, das wir mit den neuen Terminals in Ilsfeld und Bremen weiter ausbauen. Damit stärken wir unsere Präsenz in Baden-Württemberg und Nordwestdeutschland, zwei wichtige Wachstumsregionen“, erklärt Nicholas Minde, für Landverkehr zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung von Kühne + Nagel Deutschland.