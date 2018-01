Nord Ungarn feiert 20-jähriges Jubiläum

Nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Ostblocks orientierte sich der Antriebsspezialist in den 90er Jahren auch Richtung Osteuropa und ist seit 1992 in Ungarn präsent. Von Anfang an legte das Budapester Vertretungsbüro für Vertrieb, Verkauf und technischen Service einen rasanten Wachstumskurs hin und schon bald reichten die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr aus. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, wurde daher 1997 die ungarische Tochtergesellschaft „Nord Hajtástechnika Kft.“ gegründet. Auch in den darauffolgenden Jahren setzte Nord Ungarn seinen Erfolgskurs kontinuierlich fort, sodass der Standort im Norden von Ungarns Hauptstadt 2012 vergrößert werden musste.



Nord Ungarn feierte sein 20-jähriges Jubiläum zusammen mit Kunden und Partnern. Rund 80 Gäste genossen eine Schiffstour auf der Donau, vorbei an den berühmten Budapester Sehenswürdigkeiten wie dem Parlamentsgebäude, der Zitadelle, der Fischerbastei, dem Burgpalast und der Kettenbrücke.