Viastore optimiert Claas

Dort entwickeln und bauen 900 Mitarbeiter täglich etwa 55 Traktoren. Beengte Platzverhältnisse sowie nicht durchgängige Abläufe in Logistik und Produktion schränken das weitere Wachstum des Unternehmens jedoch ein. „Mit Hilfe der Intralogistik-Experten von Viastore möchten wir die Bestückung unseres Milkrun zur Montageversorgung optimieren und die Produktionskapazitäten erhöhen", erklärt Claas-Projektmanager Bastien de Marcé. Gleichzeitig soll die Lösung Platz schaffen und manuelle Vorgänge minimieren, um eine bessere Ergonomie für die Mitarbeiter sowie mehr Effizienz zu gewährleisten. Claas wird schneller und produktiver – und somit wettbewerbsfähiger.



Technisch besteht die Lösung aus einem automatischen Kleinteilelager, das Platz für fast 20.000 Behälter, Tablare und Kartons verschiedener Größen bietet. Befördert werden diese von Hochleistungs-Regalbediengeräten vom Typ Viaspeed, die mit hohen Dynamikwerten sowie energieeffizienter Antriebs- und Steuerungstechnik für die notwendige Flexibilität und Leistung im Lager sorgen. Sämtliche Prozesse und Steuerungs-Funktionen integriert Viastore in SAP WM, das aufgrund der Upgrade-Fähigkeit eine hohe Investitions- und Zukunftssicherheit bietet. „Viastore hat bereits automatische Lagersysteme an zwei unserer deutschen Standorte in Harsewinkel und Paderborn erfolgreich geplant und umgesetzt", ergänzt Bastien de Marcé. Das Know-how und die Erfahrung der Spezialisten waren für diese neue Zusammenarbeit entscheidend. Die Fertigstellung ist für Mitte 2018 geplant.