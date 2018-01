Der Fokus der diesjährigen Veranstaltung liegt auf der Digitalisierung als Megatrend und deren Auswirkungen auf die Transportlogistik. Die Digitalisierung bietet vielfältige Möglichkeiten, wie vereinfachte Kommunikationswege und verbesserte Transportprozesse, erfordert jedoch zugleich ein Umdenken der etablierten Anbieter. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des Forums Transportlogistik die damit verbundenen Potentiale und Risiken diskutiert. Renommierte Vertreter aus der wirtschaftlichen Praxis und der anwendungsorientierten Forschung geben hierzu an der TU Dortmund eine vertiefte Vorstellung des derzeitigen Entwicklungsstands und wagen ebenfalls einen Blick in die Zukunft.



Das Forum Transportlogistik findet am 7. März 2018, zwischen 09:30 und 15:30 Uhr, an der TU Dortmund statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung allerdings erforderlich.



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:

http://www.itl.tu-dortmund.de/cms/de/home/forum-transportlogistik-2018/