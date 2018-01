Temasek und Kühne + Nagel kooperieren

Dr. Jörg Wolle, Verwaltungsratspräsident der Kühne + Nagel International AG: „Dieses Joint Venture wird die Transformation in der Logistikbranche beschleunigen. In unserer Kooperation bringen wir die fokussierte und langfristig ausgerichtete Investmentstrategie und -expertise von Temasek mit dem weltweiten Logistiknetzwerk und dem Know-how von Kühne + Nagel zusammen. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Für unser Unternehmen ist dies ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie und der Gestaltung der Zukunft unserer Branche.“



Das Joint Venture wird in junge Unternehmen investieren, die Technologien und Dienstleistungen mit dem Potenzial entwickeln, herkömmliche Geschäftsmodelle in der Logistik zu transformieren, die Effizienz zu steigern und den Kunden ein umfassenderes Leistungsversprechen zu bieten. Zusammen will man sich vor allem auf die Bereiche Big Data und Predictive Analytics, Künstliche Intelligenz, Blockchain und Robotik konzentrieren.



Tan Chong Lee, Temasek, President & Head Europe and South East Asia: „Temasek fokussiert sich zunehmend auf Investment-möglichkeiten, die auf technologischen Fortschritten und deren branchenübergreifenden Anwendungen basieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kühne + Nagel in diesem Joint Venture und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam aufstrebende Unternehmen identifizieren und unterstützen können, die in puncto technologischer Entwicklungen in der Logistikbranche in vorderster Reihe stehen.“