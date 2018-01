BLG betreibt Distributionszentrum für IKEA

Im neuen Distributionszentrum im niedersächsischen Elsdorf wird die BLG den Wareneingang sowie die Lagerung und Kommissionierung sämtlicher online bestellter Produkte übernehmen. Aus dem mehr als 36.000 Stellplätze umfassenden Lager wird künftig Ware für die Kunden aus den Gebieten Hamburg, Kiel, Lübeck, Bremerhaven, Bremen und Oldenburg kommissioniert und versendet.



Am neuen Standort wird die BLG auf 35.000 Quadratmetern Fläche mit rund 110 Mitarbeitern die reibungslose Abwicklung für ihren Kunden sicherstellen. Elsdorf bietet mit der direkten Autobahnanbindung sowie der zentralen Lage zwischen Hamburg und Bremen ideale Voraussetzungen für die schnelle Zustellung der Ware in der Region.



Für ihren Kunden IKEA ist die BLG bereits seit 1997 tätig und betreibt mit dem Distributionszentrum in Erfurt einen der größten Lagerstandorte im weltweiten Netz des Kunden.