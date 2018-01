Logistics Hall of Fame beruft Juroren

Frank Dreeke, Vorstandsvorsitzender der BLG Logistics Group in Bremen, Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH, Bernd-Michael Melcher, Vorstandsmitglied der KRAVAG-SACH Versicherung, Dr. Jörg Mosolf, CEO der Mosolf Group, Dr. Hansjörg Rodi, Vorsitzender der Geschäftsleitung Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, und Frank Schäfer, Präsident des Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V., werden künftig mitbestimmen, wer es verdient, in die Ruhmeshalle der Logistik aufgenommen zu werden.



Die Ruhmeshalle ist jederzeit kostenlos unter www.logisticshalloffame.net zugänglich und bietet Informationen über die logistischen Meilensteine und ihre Macher.