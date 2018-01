Interroll setzt Rekordwerte fort

Der Bestelleingang 2017 lag mit CHF 458,1 Mio. um +13.0% über dem Vorjahreswert (+12.0 Prozent in lokalen Währungen). Damit wurde der höchste Bestelleingang in der Unternehmensgeschichte gemessen. Überproportional wuchs die Region „Americas“ mit +21.1 Prozent zum Vorjahr.



Getragen von einem besonders starken 4. Quartal 2017 kletterte der Nettoumsatz in der Berichtswährung um +12.3 Prozent auf CHF 450,7 Mio. (+11.3 Prozent in lokalen Währungen), was ebenfalls einem Firmenrekordwert entspricht. Das organische Umsatzwachstum steuerte +12.0% bei. Besondere Wachstumstreiber waren die Produktgruppen „Drives“ (+19.0 Prozentzum Vorjahr) sowie „Conveyors & Sorters“ (+17.6 Prozent). „Drives“ profitierten unter anderem von einer neuen innovativen Motorenplattform, „Conveyors & Sorters“ von Grossaufträgen.



„Die Absatzmärkte von Interroll entwickeln sich weltweit gut“, erklärt Daniel Bättig, Chief Financial Officer der Interroll Holding AG und ergänzt: „Mit ihrer strategischen Ausrichtung auf besonders wachstumsstarke Kundensegmente, wie den globalen Online-Handel, den Flughafenbau, die Lebensmittel- und Getränkeindustrien sowie Warehousing und Smart Factories will die Gruppe weiterhin stark expandieren.“



Der vollständige Geschäftsbericht 2017 mit dem endgültigen Zahlenwerk wird anlässlich der Bilanzmedienkonferenz am 23. März 2018 in Zürich präsentiert.