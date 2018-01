Lufthansa Cargo erhöht Frequenz nach Japan

Die neue Strecke verbindet Frankfurt mittwochs und freitags über Nowosibirsk mit Osaka. Damit stehen nun insgesamt 80 wöchentliche Flüge von und nach Japan zur Verfügung, hierin eingeschlossen die Belly-Kapazitäten auf Passagiermaschinen von Lufthansa und die Frachterkapazitäten des Kooperationspartners ANA Cargo. Der erste Flug von Osaka startete am 18. Januar um 23.36 Uhr (Ortszeit) mit 90 Tonnen Fracht an Bord.



„Die neuen Flüge nach Osaka stärken unsere Position in Japan und sind eine weitere Investition in den sehr bedeutenden japanischen Luftfrachtmarkt“, erklärte Frank Naeve, Vice President Asia-Pacific bei Lufthansa Cargo.



„Wir sind stolz auf die langfristigen Verbindungen zu unseren Kunden in der japanischen Luftfrachtbranche, die seit über 50 Jahren Bestand haben. Wir möchten auf diesem Fundament aufbauen und zukunftsgerichtet expandieren“, so Alexis von Hoensbroech, Chief Commercial Officer bei Lufthansa Cargo.