Neue Maßstäbe für die Volumenmessung

Reibungslose Sortierabläufe bei so vielen Paketen wie möglich erhöhen die Effizienz der Sortieranlage. Das CSN950 Multi Head lässt sich kundenspezifisch konfigurieren und kann direkt mit Waagen, Barcodeleser, Kameras und Sortieranlagen verbunden werden. Es kann an die Sortierumgebung angepasst werden und über Förder-, Kippschalen- sowie Quergurtsortieranlagen genaue Messungen durchführen.



Die hohe Laserempfindlichkeit des CSN950 Multi-Head misst Pakete unterschiedlichster Formen mit maximaler Genauigkeit, selbst bei hohen Fördergeschwindigkeiten. Das reduziert die Fehlsortierungen und spart viel Zeit. Ein integrierter Computerprozessor sorgt dafür, dass die gesamte Datenverarbeitung und die Kommunikation mit dem Host-System im CSN950 ausgeführt wird. Das macht das CSN950 Volumenmesssystem zu einer schlanken Lösung, für die wenig Systembetreuung erforderlich ist.



Wenn das CSN950 als eine Datenerfassungslösung mit verschiedenen Komponenten eingerichtet werden soll, ist die eingebettete Software OCTO™ DataCapture das Bindeglied: Sie führt die Mess- und Bilddaten von Paketen zusammen und wandelt sie in wertvolle Tools zur Verbesserung der Effizienz, Rentabilität und des Kundendienstes.



METTLER TOLEDO stellt das CSN950 Mutli Head erstmals auf der LogiMAT 2018 (Stand A71, Halle 6) aus. Informationen zum CSN950 sind online abrufbar unter www.mt.com.

