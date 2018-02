FMG ist die Nummer 1

Darüber hinaus landet die FMG im nationalen Ranking über alle Branchen hinweg unter rund 1.500 Unternehmen auf Platz 8 und damit erstmals in den „Top Ten“ der besten deutschen Arbeitgeber. Dies ist das Ergebnis der neuesten Untersuchung des Nachrichtenmagazins Focus, mit der die Attraktivität der Arbeitgeber alljährlich überprüft wird. „Ich freue mich sehr, dass wir auch überregional als ein so guter Arbeitgeber wahrgenommen werden und es als erstes Unternehmen aus der Verkehrsbranche in die Top Ten geschafft haben“, erklärte der Vorsitzende der FMG-Geschäftsführung, Dr. Michael Kerkloh, anlässlich der Auszeichnung.



Gemeinsam mit dem Business-Netzwerk Xing und dem Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu hatte Focus bei der größten Untersuchung dieser Art in Deutschland die bei Arbeitnehmern meist geschätzten Unternehmen in 22 Branchen ermittelt. Insgesamt flossen Beurteilungen von über 127.000 Arbeitnehmern in die Untersuchung ein. Wie die Rückmeldungen auf kununu deutlich machen, schneidet der Münchner Flughafen im Urteil seiner Beschäftigten in allen Kategorien überdurchschnittlich gut ab. Insbesondere bei der Frage, ob die Beschäftigten ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden, fand die FMG hohe Zustimmungsraten. Die ausgezeichneten Bewertungen des Arbeitgebers Flughafen München sind ein deutlicher Hinweis auf die hohe Motivation und Identifikation der Airport-Mitarbeiter.



Gelobt wurden besonders die interessanten Aufgaben, die gute Arbeitsatmosphäre, der kollegiale Zusammenhalt, die ausgewogene Work-Life-Balance sowie die vielfältigen Karrierechancen. Für Dr. Robert Scharpf, Personalchef der FMG, sind die exzellenten Ergebnisse der neuen Studie ein Beleg für die gute Stimmung innerhalb des Unternehmens: „Es ist einfach toll, dass so viele Menschen gerne hier arbeiten und sich als Teil des Flughafens fühlen. Mit einer solchen Mannschaft können wir richtig viel bewegen. Das macht uns als Unternehmen stark.“