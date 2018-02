Die Logistik hinter den Spielen

5.000 Kilogramm Kleidung und die entsprechenden Sportgeräte, vom Puck bis zum Rennski, sind dank ihrer Hilfe pünktlich vor Ort. Auch die gesamte Ausrüstung für das Deutsche Haus, Treffpunkt von Sportlern, Medien, Politik und Wirtschaft, wird von den Experten von DB SCHENKERsportsevents nach Südkorea gebracht. Insgesamt gehen 48 Standardcontainer per Schiff auf die Reise, 27 Tonnen werden mit dem Flugzeug befördert. Zu den Aufgaben zählt auch der Transport der rund 390 zur offiziellen Einkleidung gepackten Reisetaschen der Athleten, des Trainings- und Wettkampfmaterials einzelner Fachverbände, der Büroausstattung der Delegationsleitung, des Equipments der Physiotherapeuten sowie der Mannschaftsapotheke. Bereits seit anderthalb Jahren läuft die Grobplanung der Logistikexperten. DB Schenker ist „Offizieller Partner Team Deutschland PyeongChang 2018“ sowie „Exklusiver Logistikpartner des Deutschen Hauses in PyeongChang 2018“.



Für diesen exklusiven Treffpunkt von Sportlern, Medien, Politik und Wirtschaft übernimmt die Schenker Deutschland AG das komplette Logistikmanagement. Als offizieller Dienstleister verschiedener Nationaler Olympischer Komitees kümmert sich DB Schenker mit seinen Landes-gesellschaften auch für die Mannschaften aus Österreich, Schweiz, Norwegen und Belgien um den Transport der kompletten Team-Ausstattung ins Olympische Dorf. Und als langjähriger offizieller Service Partner des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) steht das Team von DB SCHENKERsportsevents 2018 zudem bei den anschließenden Paralympischen Spielen als weltweiter Dienstleister für Logistik, Speditionsdienstleistungen und Zollabfertigung bereit. Die XXIII. Olympischen Winterspiele finden bis zum 25. Februar 2018 in der südkoreanischen Stadt PyeongChang statt.