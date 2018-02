Kito übernimmt Erikkila

Durch die Übernahme des Kranproduktionsbetriebes dehnt Kito ihre europäischen Tätigkeiten aus und erweitert ihre Geschäftsposition durch Erikkila´s Vertriebsnetzwerk in Europa. Die Übernahme erweitert zudem Kitos Produktportfolio im Bereich Krane sowie den dazugehörigen Produkten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung stellt Erikkila Leichtkräne her und vertreibt diese seit über 40 Jahren wettbewerbsfähig auf dem europäischen Markt. Die modular aufgebauten Leichtkransysteme sind leichtgewichtig, einfach zu bedienen und zeichnen sich durcheine außergewöhnlich lange Lebensdaueraus.



In der Kombination mit Kito Elektrokettenzügen, welche das Pendelnder Last reduzieren, ist Kito in der Lage den Anwendern die besten Hebelösungen anzubieten und größere Vertriebsmöglichkeiten in Europa zu schaffen. Erikkila´s umfangreiches Leichtkransystem aus Stahl und Aluminium ermöglicht Kito auf die wachsende Nachfrage in der Automobil-und der allgemeinen Industriebranche zu reagieren. Zukünftig wird Kito ihr Leichtkrangeschäft außerhalb Europas ausweiten, zunächst in Japan und in den USA. Kito wird über die tatsächlichen Auswirkungen des Anteilskaufes mit dem konsolidierten Jahresabschluss entsprechend mitteilen.