Software erhöht Effizienz

In besonderer Weise unterstützt hier die neue Soft-ware AMI WLS-4.0, die AMI Förder- und Lagertechnik (Halle 1, Stand C05) vorstellt, die Ansprüche der Betreiber mit exakt auf den jeweiligen Anwendungsfall und Bedarf zu-geschnittenen Informationen. So informiert die modular auf-gebaute Warehouse-Logistics-Solution-Software einen Kom-missionierer z.B. über die Ereignisse an seiner Arbeitsstation.



www.ami-foerdertechnik.de