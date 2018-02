zurück

Baustart bei SSI Schäfer IT Solutions

News

Spatenstich. Kürzlich wurden von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (2. v. r.), Bürgermeister der Gemeinde Peggau Hannes Tieber (r.), Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk (l.) und CEO der SSI Schäfer IT Solutions GmbH Franz Bauer-Kieslinger die Spaten in die Hand genommen und der Baubeginn zum neuen IT-Powerhaus der SSI Schäfer IT Solutions zelebriert.