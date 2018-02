Interroll zieht um

Deshalb wird das Unternehmen die Produktions- und Bürokapazitäten in Thailand innerhalb der nächsten 15 Monate durch den Umzug von der bestehenden Produktionsstätte im Amatanakorn Industrial Estate, Phase 8, an einen neuen Standort in Phase 10 erweitern. Der Bau des neuen Standorts startete im ersten Quartal 2018 und soll zu Beginn des zweiten Quartals 2019 ab-geschlossen werden. Der neue Standort wird eine Ladenfläche von rund 4.800 Quadratmetern sowie eine Bürofläche von 700 Quadratmetern bieten.



