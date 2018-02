Intralogistik-4.0-Lösungen

Das Unternehmen zeigt auf der Logimat einsatzfähige Lö-sungen für die Intralogistik 4.0. Das Spektrum reicht von der Gebhardt Galileo IoT Plattform zur durchgängigen Vernetzung und Digitalisierung aller Anlagenkomponenten in In-tralogistiksystemen über das neue Gebhardt OLS 3D Shuttle bis hin zur Premiere eines frei navigierenden AGV-Systems. »Die Digitalisierung ist mehr als nur reine Software! Auf un-serem Messestand zeigen wir die konsequente Vernetzung von innovativen mechatronischen Systemen, Steuerungstechnik und überlagerter Warehouse Management Software. Eine Fu-sion von Daten verschiedenster Quellen und Sensoren wird in der Cloud live analysiert«, so Geschäftsführer Marco Gebhardt.



