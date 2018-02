Utz hat’s automatisiert

Im Rahmen einer fort-schreitenden Digitalisierung wird dieser Aspekt der Veredelung von Behältern und Paletten aus Kunst-stoff zu intelligenten Ladungsträgern wichtiger. So zeigt Utz eine mit dem Verpackungspreis prämierte Palette, in deren Füßen zwei RFID-Tags eingebracht sind. Diese Poolpaletten werden bei Auslieferung erfasst und vor der Anlieferung dem System des Kun-den zugeschrieben. All dies ge-schieht vollständig automatisiert.



www.utzgroup.com