Stills neues Führungsmitglied

Birkner hat in zahlreichen leitenden Positionen im Finanzbereich den Erfolg und das Profil der Marke Still sowie der Kion Group mitgeprägt. Amtsnachfolger wird Thorsten Hofmann, der das Corporate Controlling bei der Kion Group in Wiesbaden geleitet hat. Hofmann wurde vom Aufsichtsrat der Still zum Finanzgeschäftsführer der Kion-Group-Tochter bestellt und übernimmt ebenfalls die Funktion des Arbeitsdirektors.



Er hat seine Laufbahn 1991 bei der Linde AG im Controlling begonnen. 1994 wechselte er zu Linde Material Handling und ver-antwortete im In- und Ausland leitende Positionen im Bereich Finanzen und Controlling. 2013 übernahm er die Führung des konzernweiten Controllings der Kion Group.





www.still.de