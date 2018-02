Scheider folgt auf Sauer

Der 55-jährige Diplom-Betriebswirt verfügt über langjährige Management-Erfahrung in den Technologiekonzernen Bosch und Mahle. »Als CEO von Mahle hat Wolf-Henning Scheider viel Kom-petenz in einem wegweisenden Transformationsprozess gezeigt«, so ZF-Aufsichtsratschef Dr. Franz-Josef Paefgen. »Der Branchenexperte Scheider wird die bestehende Strategie ZF 2025 konsequent fortführen«, erläutert er.



www.zf.com