Vielseitiges System

Otto Künnecke (Halle 5, Stand F05) zeigt das vielseitige Kommissioniersystem Magic Cube auf der Intralogistikmesse in Stuttgart in erweiterter Ausführung und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Automation.



Mit der Auto-mationslösung aus dem Hause Künnecke lassen sich einerseits Einzelteile eines Montage- und Fertigungsauftrags zielgerichtet bereitstellen und andererseits Warenkörbe unterschiedlicher Produkte versandfertig zusammenstellen. In diesem Jahr präsentiert das Unternehmen aus Holzminden den Magic Cube mit einem Beilagensystem, das den kommissionierten Artikeln diverse personalisierte oder vorgedruckte Dokumente selektiv zufügt.



Der Prozess ist komplett datenbankgestützt und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, die in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen, z. B. E-Commerce und Medizin.



www.kuennecke.com