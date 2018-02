Maßstäbe für Volumenmessung

Es überzeugt besonders bei kritischen Paketen mit reflektierenden oder glänzenden Ober-flächen. Hohe Messraten und Durchsätze erhöhen die Erträge einer Sortieranlage. Hierfür bietet CSN950 viele Vorteile, welche die Sortiereffizienz verbessern, die Lesegeschwindigkeit erhöhen und dadurch Erträge maximieren. Software und Hardware lassen sich mit Waagen, Barcodeleser, Kameras und Sortieranlagen verbinden.



Es kann an die Umgebung angepasst werden und bei Förder-, Kippschalen- sowie Quer-gurtsortieranlagen genaue Messungen durchführen. Mettler Toledo (Halle 6, Stand A71) bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt Präzisionsinstrumente und Dienstleistungen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle, Produktion, Logistik und Einzelhandel. Weitere Informationen erhalten Interessierte direkt am Messestand.



www.mt.com