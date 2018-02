Die leichte Revolution von EP Equipment

Möglich macht das eine 20-Ah-Lithium-Ionen-Batterie. Wer also bisher wegen des hohen Gewichtes keinen Elektrohubwagen einsetzen konnte, kann seinen Handgabelhubwagen gegen den EPT 12EZ tauschen. Der Elektro-Niederhubwagen von EP Equipment hat eine Tragkraft von 1,2 Tonnen und ist mit voller Batterie bis zu drei Stunden einsatzbereit.



Das heißt, der EPT 12EZ wiegt nur ein Viertel eines herkömmlichen Niederhubwagens und bringt fast die Hälfte an Einsatzzeit. Der Clou: Die Li-Batterie ist in nur 2,5 Stunden wieder voll geladen und kann durch Zwischenladung jederzeit aufgetankt werden.



www.ep-equipment.eu