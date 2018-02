zurück

Rückbau von Gundremmingen

Schwertransport. Seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima ist der Atomausstieg in Deutschland im Gange. Nach dem AKW Grafenrheinfeld 2015 wurde Ende 2017 auch Block B des Kernkraftwerks Gundremmingen zwischen Günzburg und Dillingen an der Donau abgeschaltet.