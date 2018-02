Mit der innovativen Paletten-Schiebe-Vorrichtung des Unternehmens aus Halle SW-Paratus (Ein-gangsbereich Ost, Stand EO-21) lassen sich Holz-, Kunststoff- oder Metallpaletten, Einweg- und Europaletten in Sekundenschnelle gegeneinander wechseln. Für den Austausch wird die bestückte Palette in die Wechselstation gestellt.



Durch die Konstruktion wird die Ladung schonend gehalten – so gleitet die Ersatzpalette, geschoben vom Flurförderzeug, mühelos unter das Transportgut, und die alte Palette rutscht heraus. Bedienung durch nur eine Person, keine Hydraulik, kein Energieverbrauch: Die PSV ist mit unterschiedlichem Ladegut getestet und bei namhaften Anwendern im Einsatz.



www.sw-paratus.de