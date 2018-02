Kocher: 50 Jahre Hochregalsilos

Damals eine mutige Entwicklung, heute Stand der Technik. Das Unternehmen Kocher Regalbau (Halle 1, Stand K40) aus Stuttgart errichtet weltweit Hochregallager in Silobauweise und hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 600 Projekte realisiert. Passend zum Jubiläum:



Zum ersten Mal in der Firmengeschichte wird der Umsatz die 50-Millionen-Euro-Marke knacken. Damit befindet sich das Familienunternehmen auf einem sehr erfreulichen Kurs und sieht sich für die Zukunft gut gerüstet. Kocher Regalbau freut sich auf Ihren Besuch auf dem Stuttgarter Messegelände zur Logimat vom 13. bis 15. März.



www.kocherregalbau.de