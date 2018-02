DHL und BVL setzen Zusammenarbeit fort

Die von Volker Oesau, CEO DHL Global Forwarding Deutschland und Mitteleuropa, initiierte Corporate Automotive Logistics Academy (CALA) bedient künftig noch besser den Fortbildungsbedarf von Logistikexperten in der Automobilindustrie: So ist zum Beispiel die zunehmende Digitalisierung der Automobilindustrie und ihrer Lieferketten nun ein fester Bestandteil des Programms. Die ersten Module sind in den letzten Jahren in Europa, Amerika und Asien erprobt worden. Die Erkenntnisse sind in das neue Konzept geflossen. In den nächsten drei Jahren werden drei CALA-LABS in Europa, Amerika, Afrika sowie Asien-Pazifik angeboten.



„Mit seinen acht Automotive-Kompetenzzentren in den wichtigsten Automobilländern weltweit sowie seinem integrierten Supply-Chain-Management-Portfolio ist DHL Global Forwarding ein langjähriger und wichtiger Partner im Automobilsektor. Die CALA spiegelt unsere Idee wider, die Zukunft der Automobillogistik gemeinsam zu gestalten. Der kontinuierliche LAB-Prozess des gemeinsamen Denkens, Gestaltens und Reflektierens in einer Gruppe, ermöglicht es uns, gemeinsam die Supply Chain zukunftsweisend zu gestalten“, erläutert Volker Oesau, CEO DHL Global Forwarding Deutschland und Mitteleuropa.



Die Automobilindustrie befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem die Urbanisierung, die Digitalisierung und der Klimawandel. Intelligente Fabriken (Smart Factories) müssen mit intelligenten Logistikkonzepten (Smart Logistics) synchronisiert und gleichzeitig mit teilweise unterschiedlichen Prozessen, Technologien, Organisationen und Kulturen verknüpft werden. Dies erfordert von allen Beteiligten in der Automobillogistik zusätzliche Kompetenzen.



Aus diesen Gründen bietet die CALA ab sofort drei LABs an, in denen Teilnehmern erstklassiges Wissen, innovative Lernformate, Think Tanks sowie globale Vernetzungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Jedes LAB ist in mehrere didaktische Einheiten unterteilt: Beginnend mit einem hochrangigen Keynote-Vortrag von renommierten Professoren, Wissenschaftlern und Branchenexperten, gefolgt von einer Podiumsdiskussion zur Verknüpfung von Theorie und Praxis. Anschließend entwickeln, untersuchen und diskutieren alle Teilnehmer in verschiedenen Think Tanks neue Ideen sowie erste Erkenntnisse. Und zum Abschluss werden die ersten gemeinsamen Erfahrungen und Ergebnisse präsentiert. Am Ende eines jeden LABs erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat sowie die Lerninhalte und Ergebnisse in gebündelter Form.



Der Startschuss für das neu gestaltete, globale Qualifizierungsprogramm fällt am 21. Februar in Deutschland. Das erste LAB mit Schwerpunkt Industrie 4.0 wird im DHL Innovation Center in Troisdorf veranstaltet. Während des eintägigen Programms werden Führungskräfte aus der Automobilindustrie in die dynamische Welt der digitalen Transformation eingeführt – wobei das Hauptaugenmerk auf Industrie 4.0-Anwendungen in der Automobilfertigung liegen wird. Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen sowie zu Zukunftstrends. Praxisbeispiele und Erfahrungen aus der Automobilindustrie und aus anderen führenden Branchen liefern Best Practice sowie Inspiration für Umsetzungsszenarien im eigenen Unternehmen.



„Der Fachkräftemangel in der Logistik gilt als eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. Mit dem Qualifizierungsprogramm von CALA können sich Logistikexperten in der Automobilindustrie optimal auf die Zukunft vorbereiten. Am 21. Februar 2018 werden wir unser erstes LAB zum Thema Industrie 4.0 im DHL Innovation Center in Troisdorf veranstalten. Wir freuen uns auf die ersten Erfahrungen mit diesem neuen Programm“, sagt Prof. Dr. Josef Decker, Studiengangsleiter an der BVL School of Logistics.