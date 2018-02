Gebrüder Weiss erweitert Services

Die am österreichischen Markt etablierten Services sind ab sofort auch in Tschechien, Kroatien, Ungarn und der Slowakei unter dem Produktnamen GW pro. line home erhältlich. Das Leistungsspektrum umfasst Paket- und Großstückgutsendungen, Expressbelieferungen innerhalb von 24 oder 48 Stunden, 2-Mann-Handling, telefonische Avisierung sowie Nachnahme- und Retourenservice. Bei der Anlieferung beim Endkunden übernimmt der Logistiker vor Ort auch den Aufbau von Möbeln und den Anschluss von Elektrogeräten.



Marktführer im Home Delivery-Segment in Österreich

Gebrüder Weiss ist bereits seit zwölf Jahren im anspruchsvollen Home Delivery-Geschäft tätig und hat sich in Österreich zum Marktführer entwickelt. Rund 300.000 Sendungen wickelte das Unternehmen dort in 2017 für seine Kunden ab. In erster Linie werden die Möbel-, Haushalts- und Unterhaltungselektronikbranche (Weiß- und Braunwaren) bedient, wo der Bedarf nach Endkundenzustellungen am größten ist. Mittelfristig plant Gebrüder Weiss, die GW pro.line home-Services auch auf weitere Länder Osteuropas auszuweiten. Weitere Informationen unter: w w w. gw-world. com/endkundenzustellung