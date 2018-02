Stena Line zieht Bilanz

Besonders erfreut zeigt sich Stena Line Deutschland-Geschäftsführer Ron Gerlach mit dem Ergebnis auf Kiel-Göteborg: „Zum 50. Geburtstag der Route konnten wir ein deutlich besseres Ergebnis als erwartet einfahren. Besonders positiv hat sich unser Intermodal-Angebot für die Frachtkunden ausgewirkt, unter anderem durch die neue Direktzugverbindung zwischen Triest und Kiel.“



Auch auf Rostock-Trelleborg wurden die Erwartungen mit einem Zuwachs von 17% bei den Passagieren und 21 Prozent mehr Pkw übertroffen. Ein Grund hierfür ist der weiter optimierte Fahrplan mit bis zu sechs Abfahrten pro Tag. Mit der neu eingerichteten Güterzugverbindung Schkopau-Rostock setzt Stena Line auch in Rostock zukünftig verstärkt auf intermodale Verkehre.



Der starke Wettbewerb durch die hochfrequenten Fährrouten westlich und östlich von Rügen führte zu Rückgängen auf Sassnitz-Trelleborg. Vom touristischen Potential der Route ist Stena Line dennoch überzeugt: „Wir stehen in engem Dialog mit Kooperationspartnern und Touristikern auf beiden Seiten der Ostsee und werden in diesem Jahr einige spannende Produkte auf Sassnitz-Trelleborg anbieten“, so Gerlach.



Den positiven Schwung des Jahresergebnisses nimmt Stena Line mit ins neue Jahr und strebt weiteres Wachstum an. „Wir werden uns noch stärker an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren, seien es Passagiere auf dem Weg in den Schwedenurlaub oder Frachtkunden, die reibungslose Abläufe erwarten. Das gute Ergebnis von 2017 ist dafür genau die richtige Motivation. Und wir haben eine Menge Ideen, wie wir unseren erfolgreichen Service weiter ausbauen können“, so Gerlach abschließend.