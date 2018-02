DHL Express ist Top-Arbeitgeber

Nach der Zertifizierung seiner Personalprozesse in 50 Ländern erhielt DHL Express die renommierte „Top Employer Global“-Auszeichnung durch das Top Employers Institute. Der weltweit führende Anbieter von Expressdienstleistungen gehört damit zu einem exklusiven Kreis, bestehend aus nur 13 Unternehmen weltweit, die das Siegel „Top Employer Global“ tragen dürfen. Als einziges dieser Unternehmen wurde DHL Express zudem das vierte Jahr in Folge in allen Regionen zertifiziert.



„Bei DHL Express bedeuten uns unsere Mitarbeiter alles. Sie sind das Rückgrat unseres weltweiten Transportnetzes, sie unterscheiden uns von den Wettbewerbern, weil sie tagtäglich über sich hinauswachsen – aber vor allem sind sie es, die für eine positive Kundenerfahrung sorgen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass die Investitionen in unsere Mitarbeiter von Organisationen wie dem Top Employers Institute anerkannt werden“, so Ken Allen, CEO von DHL Express. „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Mitarbeiter in beruflicher wie persönlicher Hinsicht zu fördern und zu motivieren. So haben wir beispielsweise in diesem Jahr im Rahmen unseres Wettbewerbs "DHL Got Heart", bei dem Mitarbeiter ausgezeichnet werden, die sich für wohltätige Zwecke engagieren, diejenigen geehrt, die sich sowohl bei der Arbeit als auch in ihren Gemeinden mit großem persönlichen Engagement hervortun.“



„DHL Express beschäftigt weltweit rund 100.000 internationale Spezialisten in mehr als 220 Ländern und Territorien. Bei einer so vielfältigen und wirklich globalen Belegschaft ist es für unsere HR-Funktion unerlässlich, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen, Talente zu gewinnen und zu binden, ein gemeinsames „One DHL“-Netzwerk aufzubauen und unserem Unternehmen dabei zu helfen, in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu bleiben“, so Regine Buettner, Executive Vice President, Global and Europe HR bei DHL Express. „Es ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit, dass uns eine namhafte Organisation wie das Top Employers Institute zu einem der besten Arbeitgeber der Welt zählt. Wir haben alles daran gesetzt, DHL Express zu einem Unternehmen zu machen, in dem Mitarbeiter gerne arbeiten, Wertschätzung für ihren Beitrag erfahren, sich weiterentwickeln und ihr volles Potenzial entfalten können.“



Die Zertifizierung als herausragender Arbeitgeber ist eine Auszeichnung für Organisationen, die ihren Mitarbeitern die höchsten Standards im Personalmanagement bieten. Der erste Schritt im Zertifizierungsprozess ist die Teilnahme am HR Best Practices Survey, einer umfassenden Analyse der Personalarbeit einer Organisation. Nach Abschluss des HR Best Practices Survey legt das Top Employers Institute fest, welche Unternehmen die festgelegten Mindeststandards erfüllen, um als herausragender Arbeitgeber zertifiziert zu werden. Zusammen mit einem unabhängigen Prüfinstitut werden die Ergebnisse bewertet und die Zertifizierung schließlich bestätigt. Die regionalen und globalen Zertifizierungen sind eine zusätzliche Auszeichnung für Arbeitgeber, die die Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowohl innerhalb ihrer Organisation wie auch weltweit zum Grundverständnis ihrer Unternehmenskultur gemacht haben.