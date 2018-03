Materialflusskongress 2018

nExtCOMbag® ermöglicht die automatische Bestückung sowie das automatische Verschließen von Single- und Multi-Pos-Versandaufträgen in umweltfreundlichen Papiertüten. Speziell für E-Commerce-Betreiber mit hohem Durchsatz bietet die neue Technologie wirtschaftlich wie ökologisch hohes Potential. So sind zum einen die verwendeten Packmittel aus Papier und vollständig biologisch abbaubar, zum anderen ist durch geringen Personaleinsatz in der Packerei eine schnelle Skalierung bei Schwach- oder Hochlastzeiten problemlos möglich.



Der 27. Deutsche Materialflusskongress in Garching bei München setzt dieses Jahr den Schwerpunkt auf die Auswirkungen der digitalen Transformation innerhalb der Intralogistik. Wie gestaltet sich in Zukunft die Automatisierung von logistischen Prozessen? Wie verändert sich die Arbeitswelt im Kontext der Digitalisierung? Und wie können Unternehmen ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft gerecht werden? Fragen, auf die DR. THOMAS + PARTNER bereits Antworten parat hat. Am Freitag, den 02.03.2018 (Deutscher Materialfluss-Kongress, Kongress-Saal 3, 09:00 Uhr), werden Swen Weidenhammer (Vertriebsleitung) und Karl Warmulla (Mitglied der Geschäftsleitung) mit nExtCOMbag® die Zukunft des nachhaltigen und wirtschaftlichen E-Commerce vorstellen.



E-Commerce: eine gesellschaftliche Herausforderung?

Der Onlinehandel gewinnt immer mehr Gewicht in den Bereichen Handel und Logistik. Seit Jahren wachsen die Umsätze im E-Commerce konstant im zweistelligen Prozentbereich. Verwunderlich ist das nicht – der Onlinekauf ist für den Kunden bequem, das Internet wird zunehmend zum Lebensmittelpunkt. Neben logistischen Herausforderungen birgt dieses Wachstum jedoch auch eine erhebliche Belastung für die Umwelt und das aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen werden Produkte häufig in übergroßen Verpackungen versendet, ein Fünftel der heute transportierten Güter auf den Autobahnen sind Luft. Zum anderen setzen Onlinehändler, zunehmend im Fashion-Bereich, auf den Einsatz von Plastiktüten als alternative Versandverpackung. Diese ermöglichen zwar eine bessere Raumnutzung beim Transport, sind aber sowohl bei ihrer Herstellung als auch bei der Entsorgung eine Belastung für die Umwelt.



nExtCOMbag®: umweltfreundlich, hohe Wirtschaftlichkeit

Wie also können Logistik-Transporte umweltfreundlicher eingesetzt werden; wie sieht verpackungstechnisch die Zukunft aus, bei der grundsätzlich auf Plastik verzichtet wird? „Heute und vermehrt in der Zukunft müssen sich Unternehmen auf logistische Spitzen und Wellen einstellen. Die Online Umsätze bezüglich Black Friday und Cyber Monday steigen kontinuierlich und damit die Herausforderungen an die Logistik“, prognostiziert Swen Weidenhammer, Vertriebsleiter DR. THOMAS + PARTNER. „nExtCOMbag® ist die E-Commerce-Lösung, die jeder Welle standhält. Das automatisierte Verpackungssystem vereint Aspekte der Umwelt und Wirtschaftlichkeit. Bei garantierter Mehrleistung gibt es weniger Kosten und mehr Umweltschutz.“



Die Software-Manufaktur aus Stutensee bei Karlsruhe hat sich dabei ein klares Ziel gesteckt. Green Packing + vollautomatisiertes Verpacken = vollautomatisiert, aber richtig! „Mit dem automatisierten Verpackungssystem aus dem Hause TUP werden Prozesse sicherer, hoch effizient und skalierbar. Weniger Teilzeitbeschäftigte auf Abruf und die Reduktion der Versandvolumina setzen im E-Commerce neue Maßstäbe“, ist sich Karl Warmulla, Mitglied der TUP-Geschäftsleitung, sicher. „So unterstützt das System eine dynamische Anpassung des Volumens der Verpackungstüte auf den zu versendenden Inhalt.“ Erwähnenswert hierbei: Die Tütenverpackung ermöglicht eine individuelle Gestaltung, die zukünftig die eigene Markenkommunikation ohne Mehraufwand mit in den Fokus rückt.