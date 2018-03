Drehkreuz in Brüssel eröffnet

Das Unternehmen investiert inklusive Mietaufwand etwa 140 Millionen Euro in den Ausbau und schafft damit drei Jahre früher als ursprünglich geplant 200 neue Arbeitsplätze. Ken Allen, CEO von DHL Express, betont: „Brüssel spielt eine entscheidende Rolle im weltweiten DHL Express Netzwerk. Der Standort ist weltweit einer unserer größten Hubs und spielt aufgrund seiner Lage im logistischen Herzen Europas eine wichtige Rolle bei der Verbindung von Unternehmen aus der Region mit der Welt. Die neue Drehscheibe wird unser Wachstum, die Effizienz unseres Netzwerks und das hohe Qualitätsniveau, für das sich Kunden an DHL Express wenden, signifikant verbessern.“



Der neue Hub umfasst mit Lager und Büros 36.500 Quadratmeter und vervierfacht nahezu die Kapazität von DHL Express in Brüssel. Bei voller Auslastung verarbeiten die beiden automatischen Sortiersysteme bis zu 42.000 Pakete pro Stunde. Damit hat sich der Standort zum fünftgrößten Hub im globalen DHL-Netzwerk entwickelt. Er bietet Flug- und Bodenverbindungen zu einer Vielzahl europäischer Destinationen sowie direkte interkontinentale Verbindungen nach Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika.



Koen Gouweloose, Vice President of DHL Brussels Hub, kommentiert: „Unsere neue Drehscheibe ist ein großartiges Beispiel für modernste Logistiktechnologie: Wir können nun noch mehr Pakete noch schneller und effizienter verarbeiten. Als Hub spielen wir so eine wichtige wirtschaftlichen Rolle im DHL-Netzwerk und verbessern gleichzeitig die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen für unsere 1.200 Mitarbeiter, die wiederum dafür sorgen, dass unsere Kunden die hohe Servicequalität erhalten, die sie von DHL Express erwarten.“



Bei der offiziellen Eröffnung des neuen Drehkreuzes begrüßte DHL Express 200 Gäste, darunter den belgischen Vize-Premierminister und Innenminister Jan Jambon sowie Vize-Premierminister und Minister für Digitale Agenda, Telekommunikation und Postdienste Alexander De Croo. Bundesmobilitätsminister François Bellot und der flämische Mobilitätsminister Ben Weyts besuchten die offizielle Eröffnung ebenso wie zahlreiche Vertreter von Kunden, darunter der Fußballverein RSC Anderlecht und der Luxusleder-Hersteller Delvaux.



Danny Van Himste, Managing Director von DHL Express Belgien und Luxemburg, erklärte bei der Eröffnung: „Mit dem neuen Hub können wir unseren Kunden einen noch besseren Service bieten. Wir verbinden die Wirtschaftsregion Belgien noch besser mit Europa und dem Rest der Welt. Mit der zusätzlichen Kapazität, Schnelligkeit und Flexibilität, die das neue Drehkreuz bietet, sind nationale Grenzen für unsere Kunden kein Hindernis.“ Im Sinne der GoGreen-Strategie von DHL reduziert der neue Hub dank effizienterer Sortierverfahren und besserer Isolierung den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens um 768 Tonnen CO2 pro Jahr. Darüber hinaus ist die Anlage nach dem TAPA 'A' Sicherheitsstandard für Luftfracht zertifiziert.