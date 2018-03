Der Bayerische Journalisten-Verband (BJV) zeichnet wie in den vergangenen Jahren die ausdrucksstärksten und schönsten Fotos aus dem Wettbewerb „Pressefoto Bayern“ aus. Die Auswahl an Bildern zeigt eindrucksvoll das breite Spektrum der Branche. Ausgestellt und gewürdigt werden Fotos aus Politik, Kultur, Sport, Natur und dem alltäglichen Leben im Freistaat Bayern.



Eröffnet wurde die Ausstellung am Münchner Airport durch Ingo Anspach (2. von rechts), Leiter der Pressestelle der Flughafen München GmbH, den BJV-Vorsitzenden Michael Busch (1. von rechts) und den Vorsitzenden der Jury, Hans-Eberhard Hess (1. von links). Ebenfalls auf dem Foto, Gesamtsieger Wolf Heider-Sawall vor seinem Gewinnerfoto.