Prämierter Service

Die Vision der Phoenix Group ist es, der beste integrierte Gesundheitsdienstleister zu sein. Das heißt, jeder Kundengruppe die für sie optimalen Dienstleistungen und Produkte entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können. Als ein führender Pharmahändler in Europa und Marktführer in Deutschland setzt das Unternehmen daher auf hohe Qualität in Kombination mit ausgezeichnetem Service. In Deutschland bilden die 20 Vertriebszentren die Basis für die Marktführerschaft des Pharmahändlers. Die Versorgung der Apotheken in der Region Weser-Ems stellt das Logistikzentrum in Oldenburg sicher. Dem hohen Anspruch folgend, hat Phoenix die dortige Logistikanlage in mehreren Modernisierungsstufen gemeinsam mit SSI Schäfer den wachsenden Mengen- und Serviceanforderungen angepasst. Besonderes Highlight: Die 2016 und Ende 2017 von SSI Schäfer umgesetzte Erneuerung und Erweiterung einer der drei vollautomatischen A-Frame-Kommissionierlinien sowie der Hauptförderstrecke zwischen Kommissionierung und Versand. Für die Realisierung des unter technologischen und terminlichen Aspekten äußerst anspruchsvollen Projektes erhielt der Intralogistikexperte nun die Lieferantenauszeichnung des renommierten Pharmahändlers als „Bestes Projektteam 2017“.



„Dieses vermeintlich ‚kleine Projekt‘ mit extrem engen Durchführungszeiten sowie der Realisierung bei laufendem Betrieb hatte es in sich“, begründet Ulrich Timmermann, Projektleiter von Phoenix, die Auszeichnung. „Die spezifischen Herausforderungen und Problemstellungen des Projekts haben deutlich gemacht, dass das Kosten-Volumen von Aufträgen keine Aussagekraft über die Komplexität und den Aufwand vor Ort hat. Die enge, konstruktive Zusammenarbeit mit SSI Schäfer ermöglichte trotz der kritischen Zeitschienen einen harmonischen, effizienten und termingerechten Projektverlauf.“ Nach eingehender Analyse und Bewertung der umgesetzten Projekte ermittelt ein Gremium der Konzernzentrale in Mannheim jährlich die Preisträger. Die Auswahl erfolgt aus über 200 Projekten, die im Bezugszeitraum von der Phoenix Group umgesetzt wurden. Dabei punktete der Customer Service & Support (CSS) von SSI Schäfer mit einer zuverlässigen und termingerechten Projektrealisierung ohne Beeinträchtigung der Lieferbereitschaft und Geschäftsprozesse von Phoenix.



Tatsächlich wurde in den zwei Realisierungsschritten mit 14 neuen vollautomatischen C-Pematen eine komplette Kommissionierlinie ausgetauscht und darüber hinaus die vollständige Lagersteuerung grunderneuert. „Mit dem beachtlichen Ergebnis einer signifikanten Durchsatzsteigerung des Gesamtsystems.“, fasst Maximilian Sonnleitner, Projektleiter SSI Schäfer CSS, zusammen. Überdies tauschte der Intralogistikexperte in der über drei Stockwerke eingerichteten Anlage die Komponenten der Hauptförderstrecke zwischen Kommissionier- und Versandbereich aus. „Ein- und Ausbau von insgesamt 140 Metern Hardware, die sowohl physikalisch als auch im Materialflussdesign vollkommen erneuert wurde“, veranschaulicht Sonnleitner den Projektumfang. „Hinzu kam der Einsatz der modernen S7-Steuerung und die Anbindung an den Materialflussrechner.“ Dabei arbeitete das CSS Team überwiegend in betriebsarmen Zeiten und nahezu rund um die Uhr, um die Lieferbereitschaft des Logistikzentrums nicht einzuschränken. „Die Projekte erfolgten bei laufendem Betrieb – quasi eine Operation am offenen Herzen“, erklärt Sonnleitner. So wurden im Oktober 2017 die Erneuerung der Förderstrecke, der komplette Ausbau, die Entsorgung und der Einbau aller Komponenten sowie die Auslegung der Steuerung innerhalb von nur einer Woche realisiert. Die Modernisierung des Steuerungssystems erfolgte im September 2017 an nur einem Wochenende. „Ein bemerkenswertes Pensum, das in seiner enorm schnellen und zuverlässigen Projektrealisierung sowie den Ergebnissen für die Effizienz unserer operativen Geschäftsprozesse als Vorzeigebeispiel gilt“, so Phoenix-Projektleiter Ulrich Timmermann. Lutz Schütte, Leiter Zentraler Servicebereich Technik / Organisation / Innovation bei der Phoenix Group, ergänzt: „Gemeldete Probleme werden mit Hilfe der CSS Hotline nachhaltig gelöst. Ein einmalig behobener Fehler taucht in der Regel nicht wieder auf.“ „Die Würdigung von Phoenix als ‚Bestes Projektteam 2017‘ hat sich das CSS Team von SSI Schäfer angesichts des hervorragenden Projektverlaufs mehr als verdient“, resümiert Ulrich Timmermann.