Design-Award für Crown

Die 63-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury vergab das begehrte Gütesiegel in der Kategorie „Automobiles/Vehicles“ für das hochwertige Produktdesign des kompakten Hubwagens Crown WP 3010. Seit 1962 haben international renommierte Design-Institutionen und -Verbände Stapler von Crown insgesamt mit mehr als 100 Auszeichnungen bedacht. Den iF Design Award hat Crown jetzt zum 30. Mal erhalten. Der Preis wird am 9. März 2018 im Rahmen einer Galaveranstaltung in der BMW Welt in München offiziell verliehen.



„Der kompakte WP 3010 Elektro-Hubwagen ist besonders für vielfältige Aufgaben im Lebensmitteleinzelhandel sowie in der Getränke- und Logistikbranche eine smarte Lösung. Im Ergebnis steht dieses wendige Kraftpaket für einen schnelleren Warenumschlag und eine höhere Produktivität bei minimalen Kosten. Dass unsere Arbeit immer wieder bei renommierten Köpfen der Designwelt Anerkennung findet, ist ein zusätzlicher Ansporn, unser erfolgreiches Designkonzept konsequent weiter zu verfolgen“, sagt Jim Kraimer, Director Industrial Design bei Crown.



Mit dem WP 3010 hatte Crown 2017 seine bewährte WP 3000 Gabelhubwagen-Serie um ein besonders kompaktes und wendiges Gerät erweitert. Es ist mit einem Eigengewicht (ohne Batterie) ab 279 Kilogramm besonders leicht, zugleich aber auch kraftvoll und äußerst leistungsfähig. Der Hubwagen lässt sich auf engstem Raum manövrieren und hält aufgrund widerstandsfähiger Stahlabdeckungen Kollisionen dauerhaft stand. Er verfügt über eine Tragfähigkeit von bis zu 1,6 Tonnen und ist so konstruiert, dass er problemlos im noch verbleibenden Raum eines vollbeladenen LKWs untergebracht werden kann. Alternativ lässt er sich in einer Transportbox unterhalb des Fahrzeugs mitnehmen.