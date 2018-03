Logistics Hall of Fame sucht Mitglieder

Das Vorschlagportal der Logistics Hall of Fame ist wieder geöffnet. Jeder kann ab sofort Persönlichkeiten für die Aufnahme in die internationale Ruhmeshalle der Logistik vorschlagen oder eine Bewerbung einreichen. Auch Gruppen können vorgeschlagen werden. Die Leistung für die Logistik kann technisch, strategisch, wissenschaftlich, betriebswirtschaftlich oder unternehmerisch sein. Entscheidend ist, dass sie nicht nur für ein einzelnes Unternehmen von Vorteil ist, sondern positive Auswirkungen auf die gesamte Logistik hat. Außerdem muss die Leistung bereits erbracht sein, theoretische Konzepte genügen nicht.



Im ersten Wahlgang nominiert das Logistics Hall of Fame Council bis zu zehn Kandidaten, aus denen die internationale Expertenjury ein neues Mitglied wählt. Vorschläge oder Bewerbungen sind bis zum 14. Mai 2018 in deutscher oder englischer Sprache kostenfrei und ausschließlich im Internet unter www.logisticshalloffame.net möglich. Das neu gewählte Mitglied wird anlässlich des jährlichen Logistics Hall of Fame-Empfanges im Bundesverkehrsministerium in Berlin aufgenommen. Die Logistics Hall of Fame wird unterstu?tzt vom Bundesverkehrsministerium sowie zahlreichen internationalen Branchenverba?nden, Medien und Unternehmen, darunter der Hafen Duisburg (duisport), Gebru?der Weiss, der Logistikversicherer Kravag, der Intralogistiker Still, oder die SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr.



Die Ruhmeshalle ist jederzeit kostenlos unter www.logisticshalloffame.net zugänglich und bietet Informationen u?ber die logistischen Meilensteine und ihre Macher.