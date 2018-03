MAN prämiert

Das CustomerFirst-Programm wurde von MAN Truck & Bus mit Unterstützung von Kantar TNS entwickelt, um die Kundenzufriedenheit systematisch zu erfassen und die Servicequalität nachhaltig zu verbessern. Es unterstreicht eindrucksvoll, wie langjährige, kontinuierliche Arbeit mit Kundenfeedback die Customer Experience und damit nachhaltig das Geschäftsergebnis verbessert. Entlang der wichtigsten Kundenszenarien (Customer Journeys) wird über ein Messsystem die Wahrnehmung der Servicequalität durch die MAN-Kunden erfasst. Die Ergebnisse werden anschließend in einem Online-Reporting-Portal aufbereitet und stehen den Mitarbeitern bereits am Folgetag zur Verfügung. Angefangen von den Werkstätten über die Verkaufsstützpunkte bis hin zur Konzernzentrale erhalten die Mitarbeiter nahezu in Echtzeit alle erforderlichen Informationen, um Aktivitäten aktuell und zukünftig voll und ganz auf den Kunden auszurichten. „Wir freuen uns, an diesem Projekt mit zuarbeiten und damit unseren Beitrag leisten zu dürfen“, erklärt Michael Plotheger, Senior Director Automotive bei Kantar TNS.



Der deutsche Exzellenz-Preis wird alljährlich vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem DUB Unternehmer-Magazin ausgelobt und an Firmen und Unternehmer verliehen, die sich durch exzellente Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen oder Initiativen hervorgetan haben. „Offensichtlich setzen wir mit unserem Kundenservice-Programm Benchmarks”, erklärt Björn Loose, Head of Marketing bei MAN. „Darauf sind wir stolz. Aber natürlich bleibt es unser Anspruch, CustomerFirst ständig weiterzuentwickeln und so die Servicequalität sowie die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.“



Stefan Hartner, der Programmleiter CustomerFirst weltweit bei MAN, ergänzt dazu: „Wir haben ein sehr gutes und wirksames Programm umgesetzt, das zeigen schon unsere internen Messungen. Aber die Verleihung des Preises krönt natürlich unser Engagement.“ In 21 Märkten quasi in real-time Informationen über die Kundenzufriedenheit auf allen Vertriebsebenen verfügbar zu machen und Direktmaßnahmen bei mangelnder Kundenzufriedenheit einzuleiten, befand die Jury in ihrer Exzellenzbegründung für bemerkenswert.