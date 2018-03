Schmalz ist Top-Arbeitgeber

Das Glattener Unternehmen belegte in der Kategorie „Unternehmen mit 501 bis 2.000 Mitarbeitern“ den 19. Platz. Insgesamt wurden 100 Unternehmen ausgezeichnet, 740 Unternehmen aller Branchen, Größen und Bundesländer nahmen am aktuellen Benchmarking teil. Die Auszeichnung nahm Daniel Just, Leiter Personalwesen bei Schmalz, am Donnerstag, 15.März 2018, in Berlin entgegen. „Unser Ziel ist es, den Mitarbeitern nicht nur moderne Arbeitsplätze zu bieten, sondern auch eine offene Unternehmenskultur und innovative Arbeitgeberleistungen. Insofern freuen wir uns sehr über die hervorragende Platzierung in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld.“ Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten Arbeitgeber-Preisen in Deutschland. Analysiert werden Unternehmen aller Größenklassen und aus unterschiedlichen Branchen. Bewertungsgrundlage war eine ausführliche und anonyme Befragung der Arbeitnehmer zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten oder auch Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Bei einem umfassenden Kulturaudit begutachteten die Auditoren zusätzlich die Personal- und Führungsarbeit von Schmalz.



„Wir sind sehr stolz, dass wir nun bereits zum fünften Mal diese wertvolle Auszeichnung erhalten haben“, erklärt Dr. Kurt Schmalz, geschäftsführender Gesellschafter, und führt mit Blick auf die Schmalz-Mitarbeiter fort: „Sie sind die Basis unseres Erfolgs, daher geht mein Dank für die Auszeichnung an jeden Einzelnen.“ Schmalz investiert kontinuierlich in die Attraktivität der Arbeitsplätze. So beschreitet das Unternehmen beispielsweise neue Wege in der Bürogestaltung: Aktuell entstehen in einem Neubau moderne Flächen und erstklassig ausgestattete Räume für eine effiziente Zusammenarbeit in internationalen Projektteams. Ebenfalls im Bau ist die „Schmalz Wertstromfabrik“: eine Erweiterung der Produktions- und Logistikfläche am Standort Glatten um 11.500 Quadratmeter – und eine der größten Investitionen der Firmengeschichte. „Diese Projekte sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir gehen damit in Vorleistung für unsere Mitarbeiter und freuen uns umso mehr, wenn sie ihren Arbeitsplatz schätzen und gut bewerten“, sagt Dr. Kurt Schmalz.



Veranstalter von „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ ist das Great-Place-to-Work-Institut in Köln. Partner des seit 2002 jährlich durchgeführten Wettbewerbs sind das Handelsblatt, das Personalmagazin, das Demographie Netzwerk e.V. und die Initiative Ludwig Erhard Preis e.V. „Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist“, sagt Frank Hauser, Geschäftsführer beim Great-Place-to-Work-Institut. Schmalz hatte den Preis bereits 2004, 2009, 2012 und 2015 erhalten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell in 18 Gesellschaften weltweit rund 1.300 Mitarbeiter.