Doppelt ausgezeichnet

Der von Wissenschaftlern der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher Weltmarktführer erstellte Weltmarktführerindex ist eine wichtige Auszeichnung, da bei der Titelvergabe besonders strenge Maßstäbe gelten. „Wir sind bei den Kriterien strenger als andere Listen“, so Studienleiter Professor Christoph Müller von der HBM Unternehmerschule der Universität St. Gallen. „Von den rund 1.500 Hidden Champions im deutschsprachigen Raum, von denen in der einschlägigen Fachliteratur gern die Rede ist, sind bei uns 2018 gerade einmal 516 Unternehmen aufgeführt. Aus unserer Sicht verdienen nur sie wirklich den Titel ‚Weltmarktführer Champion‘ oder ‚Weltmarktführer Future Champions’“, so Müller weiter.



Im Weltmarktführerindex werden die jeweiligen Titel segmentspezifisch vergeben. Der Auswahlprozess erfolgt auf Basis einer eigens erstellten Datenbank, die mit objektiven Messwerten arbeitet. Müller: „Die formalen Anforderungen, die dabei an ‚Weltmarktführer Champions’ gestellt werden, sind anspruchsvoll und durchweg transparent. Unternehmen müssen mindestens auf drei von sechs Kontinenten präsent und gemessen an ihrem Jahresumsatz entweder die weltweite Nummer eins oder zwei sein. Sie müssen mindestens 50 Millionen Euro jährlich umsetzen, davon mindestens die Hälfte im Ausland.“ Rainer Auerbacher, Generalbevollmächtigter der Goldhofer-Unternehmensgruppe, zeigt sich hocherfreut über die erneute Auszeichnung: „Mit der Etablierung des neuen Geschäftsbereichs Airport Technologie und der Gründung der Goldhofer Inc. in den USA haben wir im vergangenen Geschäftsjahr die Weichen für weiteres Wachstum in der gesamten Unternehmensgruppe gestellt. Ich bin stolz, dass wir nach diesem besonders ereignisreichen Jahr wieder ganz oben stehen. Wir, das gesamte Management, bedanken uns in erster Linie bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mit ihrem überdurchschnittlichen Engagement die hohe Qualität unserer Transportsysteme sicherstellen.“



Der konstante Erfolg des Memminger Traditionsunternehmens liegt zweifellos auch in der Zufriedenheit seiner Angestellten begründet, denn gerade erst durfte sich das Unternehmen über eine weitere Auszeichnung freuen: In einer Untersuchung des Magazins Focus und des Online-Bewertungsportals Kununu zum Thema Arbeitgeberzufriedenheit wertete das Marktforschungsinstitut Statista über 127.000 Arbeitgeber-Beurteilungen aus aktuellen Kununu-Daten sowie einer unabhängigen Online-Befragung und einer Umfrage unter Mitgliedern des Portals Xing aus. Goldhofer sicherte sich hier einen Platz unter den 1000 Top Arbeitgebern Deutschlands in der Kategorie „Die besten Arbeitgeber im Branchenranking“.